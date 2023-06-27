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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تكشف الهدف من مؤتمر "المصريين بالخارج"

وزير الهجرة
وزير الهجرة

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والمقرر انعقاده يوم 31 يوليو المقبل، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وكذلك مشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.

ويتخذ شعار النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" منهج وحدة الصف تعبيرًا عن تمثيل مختلف شرائح المصريين بالخارج داخل هذا المؤتمر، والتواصل المستدام بين جميع أبناء الشعب المصري ودولتهم الأم، باستخدام ألوان علم مصر الأحمر والأسود والأبيض وكذلك اللون الذهبي، انعكاسا للمرحلة الحالية التي تعيشها مصر على مستوى النهضة والتنمية المختلفة في كافة المجالات.

من جهتها؛ أشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر "المصريين بالخارج"، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارًا وطنيًا لتحقيق مطالبه واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عامًا، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات المهمة.

وأضافت الوزيرة، أن هذه النسخة من المؤتمر تهتم بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج، وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.

وأكدت السفيرة سها جندي أن المؤتمر سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وشددت سيادتها على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم خلال المؤتمر لما يمكن تقديمه من فعاليات، وذلك من أجل تحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج.

وأشارت إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الجاليات المصرية بالخارج، وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى مناطق استثمارية مهمة، حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

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الجاليات المصرية بالخارج الجاليات المصرية السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج

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