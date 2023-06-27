اعتلال الكلية السكري.. أسبابه وأعراضه وعلاجه والوقاية منه

تزايد الأمراض غير المعدية مثل مرض السكري في العالم وترتبط بالعديد من الأمراض حيث يثير تشخيص مرض السكري دائمًا مخاوف بشأن المضاعفات الصحية طويلة الأجل التي تشمل أعضاء الجسم المختلفة.

وتعد الكلى واحدة من أكثر الأمراض عرضة للإصابة بالمرض ولكن يتم تجاهلها، ولوحظ أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري معرضون للإصابة بأمراض الكلى، وبما أن هذه المضاعفات لا تظهر عليها أعراض، فإن الأمر مثير للقلق.

الأسباب:

وفقًا لموقع «Hindustan times» كشف الدكتور Vidyashankar P، كبير الاستشاريين - أمراض الكلى في مستشفى Aster CMI بالهند، أنَّ اعتلال الكلية السكري هو أحد المضاعفات المرتبطة بمرض السكري والتي تحدث بسبب زيادة مستويات الجلوكوز ويمكن أن تؤثر على الأوعية الدموية في الكلى والترشيح، كما يمكن أن يؤدي هذا التلف الذي يصيب الكلى إلى زيادة البروتين في البول (بيلة بروتينية) مما يؤثر على وظائف الكلى.

أعراضه:

وفقًا للدكتور Vidyashankar P، في مقابلة مع HT Lifestyle، فإن كثرة التبول وارتفاع ضغط الدم وتورم القدمين والكاحلين واليدين وارتفاع نسبة البروتين في البول وعدم القدرة على التركيز وقلة الشهية والغثيان والتعب هي بعض الأعراض الشائعة، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المرضى لا تظهر عليهم أي أعراض.

ويُنصح بإجراء اختبارات دم وبول متكررة على فترات منتظمة، مُشيرًا إلى أنَّ مرضى السكر الذين يدخنون، ولديهم عادات غذائية غير منتظمة، ويستهلكون الكحول ولديهم أنماط حياة خاملة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالكلى مثل اعتلال الكلية السكري.

العلاج والوقاية:

وخلص الدكتور Vidyashankar P إلى أنه نظرًا لأن سوء إدارة نمط الحياة هو السبب الرئيسي لمرض السكري والأمراض المرتبطة به، فيمكن إدارة الأمر نفسه بشكل جيد من خلال التغييرات المناسبة في نمط الحياة مثل اتباع نمط حياة نشط، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين وقليل الكربوهيدرات، مما يقلل من تناول الصوديوم ويقلل تمامًا من الأطعمة الدهنية.

ويوصى الطبيب بالتوقف عن التدخين واستهلاك الكحول والحفاظ على مستويات التوتر عند الحد الأدنى، كما يوصى بإجراء فحوصات منتظمة وتتبع نسبة السكر في الدم بشكل منتظم .