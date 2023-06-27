أخبار فاتتك| فضل صيام يوم عرفة ومواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

مناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة طفل بالجيزة

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم ويقومون بمناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة طفل ملقاة وبها آثار اعتداء بأحد الشوارع.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفل يعمل سائق توكتوك وبه عدة طعنات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــا.

مخاوف من تحول الصراع فى السودان لحرب عابرة للحدود

مخاوف ومحاذير كبرى من تحول الصراع في السودان إلى حرب عابرة للحدود، مع توسع رقعة المعارك يوم بعد الأخر، وفي ظل تدخل أكثر من طرف في النزاع السياسي بين الأطراف العسكرية في البلاد.

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف، ظهر الإثنين، من تحول القتال الدائر في بلاده إلى "حرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة

مع أول الساعات الصباحية في يوم وقفة عرفات يشغل بال محبي الكرة والعشاق معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، متابعة المباريات في وقتها الصحيح.

ويستعرض “الدستور” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق يوم 27 من شهر يونيو في عام 2023، والذي سيشهد مواجهة وحيدة ببطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2022-23. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــا.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس والجامعات

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــا.

إمام مسجد الحسين يكشف أهمية يوم عرفة وفضل صيامه

أوضح الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، فضل يوم عرفة وفضل صيامه، قائلاً: "إن يوم عرفة هو من أعظم أيام الدنيا، وهو ما علمنا إياه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن أفضل أيام الدنيا هو يوم عرفة".

وأضاف الشيخ مصطفى عبدالسلام خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بيوم عرفة، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم، مستشهدًا بقوله تعالى: "﴿وَٱلۡفَجۡرِ وَلَیَالٍ عَشۡر وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ)، لافتاً إلى أن الشفع هو يوم العيد، والوتر هو يوم عرفات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 فى محافظات مصر

مع بداية يوم وقفة عرفات يشغل بال المسلمين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك خلال ساعات الصيام، وزيادة أعداد المسافرين لزيارة الأهل والأقارب خلال عيد الأضحى المبارك، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة يوم وقفة عرفات.

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في محافظات مصر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــــا.