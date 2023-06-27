موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 للمدارس والجامعات

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتادت على إعلان الخريطة الزمنية للأعوام الدراسية السابقة بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة، لذا من المرتقب أن تعلن الوزارة خلال أسبوعين على الأكثر، حيث تنتهى امتحانات الثانوية العامة عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023-2024، ومن خلاله يتم الإعلان عن التوقيت الزمني محددًا لبداية الدراسة لهذا العام، وتشير التنبؤات إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الدراسة في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023، وخلال أيام قليلة قادمة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد البدء رسميًا في الأيام لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

موعد بدء العام الدراسي 2023-2024

في النصف الثاني من يوليو حيث تنتهى امتحانات الصف الثالث الثانوي لجميع الشعب سوف تبدأ وزارة التربية والتعليم في الإعلان عن موعد بدء الدراسة 2023 – 2024 للعام الدراسي والخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي وموعد الفصلين الدراسيين والإجازات الرسمية وموعدها وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والعامة كما هو متبع كل عام من قبل الوزارة.

موعد انتهاء الفصل الدراسى الأول

حسب المعلومات الأولية المتداولة عن الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم لهذا العام فإنه من المتوقع أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 2023 – 2024 فى يناير 2024، وهو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، ويحصل الطلاب على إجازة منتصف العام الدراسي من نهاية يناير 2024 حتى الأسبوع الثاني من فبراير 2024، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024.

استمرار التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بوزارة التربية والتعليم:

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت على موقعها الإلكتروني استمرار استقبال التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى 2023-2024 في جميع المدارس التابعة لها حتى نهاية يونيو الحالي 2023 من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، مشددة على عدم قبول الطلبات بعد الموعد المحدد.

وأكدت الوزارة، خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني، أنه ستبدأ المدارس الحكومية خلال الفترة من أول يوليو المقبل وحتى نهايته طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، لتبدأ اللجنة المختصة بالمدرسة بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تقوم من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي بتحديد موعد بدء الدراسة للمدارس الحكومية وموعد بدء الدراسة للمدارس الدولية والخاصة، والتي عادة ما تبدأ الدراسة بها قبل المدارس الرسمية بنحو أسبوعين تقريبا، وهو ما كان في موعد بدء الدراسة في العام المنتهي 2022 -2023.