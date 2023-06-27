مناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة طفل بالجيزة

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم ويقومون بمناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة طفل ملقاة وبها آثار اعتداء بأحد الشوارع.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفل يعمل سائق توكتوك وبه عدة طعنات.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفل به آثار اعتداء، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.