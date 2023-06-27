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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفتى لبنان: لا وطن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية

مفتي الجمهورية اللبنانية
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

حث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأطياف السياسية المعنية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية على التعاون والتآلف ونشر روح التسامح والمحبة، ونبذ الفرقة.


وأكد المفتي دريان - في رسالته للبنانيين من مكة المكرمة لأداء فريضة الحج - أن لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية باعتباره المؤتمن على مصالحه، معتبرا أن استمرار الشغور الرئاسي هو عدم استقرار وتجاوز لكل المفاهيم التي نص عليها اتفاق الطائف.


ودعا مفتي الجمهورية إلى رفع الصوت عاليا لمطالبة أصحاب القرار في انتخاب رئيس الجمهورية بالاتفاق على الانتخاب والتزام الدستور واتفاق الطائف، مشددا على أن اللبنانيين سيقفون معا سدا مانعا أمام الالتفاف حول نصوص الطائف ، معتبرا أن ما يجمع اللبنانيين هو الوحدة الوطنية والعيش الواحد واحترام الدستور.


وقال إن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بالمحاولات المتكررة لعدم انتخاب رئيس عتيد للجمهورية، معتبرا أن انتخاب رئيس مسئولية وطنية لا ينبغي التهاون بها مهما كان الخلاف السياسي.


وأعرب المفتي دريان عن تقديره للمملكة العربية السعودية والدول الصديقة على ما تقوم به في لبنان من مساعدة للحفاظ على استقراره وسلامته ووحدته خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها، متوجها بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية على رعايتها لحجاج بيت الله الحرام وتقديم التسهيلات والخدمات لهم لأداء مناسكهم بأمن واستقرار وطمأنينة.


ووجه مفتي لبنان في رسالته التهنئة الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بعيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن ينعم على لبنان بالأمن والاستقرار وراحة البال وانتخاب رئيس للجمهورية في هذه الأيام المباركة.

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