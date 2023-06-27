سمير مرقص لـ"الشاهد" عن استقالته عن اللجنة التأسيسية الدستورية: ليس هكذا تُكتب الدساتير

قال سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان حرصوا على أن يجعلوا الأغلبية البرلمانية للأغلبية الاسلامية، وهذه الأغلبية هي التي ستقوم بتشكيل الدستور المصري، والذي أًطلق عليها اللجنة التأسيسية الدستورية، وهذه اللجنة تم تشكيلها ضمن التشكيل البرلماني، معبراً: "ليس هكذا تُكتب الدساتير".

كتابة الدستور المصري

وأكد سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس رجل دستوري ولكن حرص على عمل دراسة للإطلاع على تجارب الدول الخارجية عند تأسيس دستورها، قائلاً: "بعد إطلاعي على تجارب الآخرين، وجدت أنه من أخطر ما يمكن عمله عند وضع الدستور أن يكون هناك أغلبية عددية".

وتابع: "يتم كتابة الدستور بالتوافق وليس بالأغلبية، وهذا تم تطبيقه في التجربة الإسبانية وغيرها".

الاستقالة عن اللجنة التأسيسية

واستطرد:"كنت من الأسماء المرشحة وتم تعييني في اللجنة التأسيسية بالفعل ولكن كتبت استقالتي مع الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور جابر نصار، والدكتورة سعاد كامل عن اللجنة، وكان محتوى الاستقالة التي قمت بكتابتها يتمثل محتواها في جملة دستور الغلبة وشرعية الإكراه".

وأشار إلى، أنه تحاور مع أعضاء اللجنة على أن يتم فصل البرلمان عن اللجنة التأسيسية، وأن يتم اتباع مبدأ التوافق في اللجنة وليس الأغلبية ولكن لم يتم النظر في الحديث.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي