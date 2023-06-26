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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب انهيار عقار سيدى بشر

المحافظ بموقع العقار
المحافظ بموقع العقار المنهار

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تطورات حادث انهيار عقار سيدي بشر، يرافقه قيادات الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية أعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول الذي انهار صباح اليوم.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المصابين الأربعة خرجوا من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، واستقرار حالتهم الصحية، لافتا إلى أن هناك حالة وفاة واحدة.

وأشار الشريف منذ قليل، إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار، والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

وكلف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة. 

جدير بالذكر أنه فور وقوع الانهيار الأمامي لعقار خليل حمادة، انتقل محافظ الإسكندرية على الفور إلى مكان الحادث يرافقه قيادات الأجهزة التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة تداعيات الحادث.

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محافظ الإسكندرية التضامن الاجتماعي لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط عقار سدي بشر المنهار دعم اهالي

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