ضبط المتهم بطعن محام على سلم محكمة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم المتسبب فى إصابة محام بطعنات نافذة فى أنحاء متفرقة من جسده على سلم محكمة كفر شكر بعد حكم بالبراءة فى أحد القضايا وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم والعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الشريف مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول منير ، ع ، ش 55 سنة محام حر بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وعلاجه ويخضع الان بغرفة العمليات منذ أكثر من ثلاث ساعات

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر شكر كما تم ضبط السكين المستخدم فى ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

فى السياق، أكد منصور الجيوشى، نقيب المحامين بكفر شكر، لـ"الدستور"، أن الواقعة تمت على سلم محكمة كفر شكر وعلى مرأى ومسمع من الجميع حيث المتهم بطعن المحامى المجنى عليه عدة طعنات نافذه فى أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل غرفة عمليات المستشفى منذ أكثر من 3 ساعات مشيرًا إلى أن المتهم سبق اتهامه فى جريمة قتل عمد ومفرج عنه حديثا بعد قضاء عقوبة 20 عاما تقريبًا.

أوضح نقيب المحامين بكفر شكر أن المحامى الذى تم طعنه كان متواجد داخل المحكمة لأداء عمله ومتابعة أحد القضايا الذى حصل على البراءة فيها ضد الجانى وعائلته مما أثار حفيظة الجانى وقام بطعنه عدة طعنات على سلم المحكمة.