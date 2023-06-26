تقرير: الصادرات المصرية للهند بلغت 1.9 مليار دولار في 2022

في أعقاب دلالات ونتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى مصر، سلطت صحيفة زوايا الهندية، الضوء على حجم التبادل التجاري بين مصر والهند، مشيرة إلى أنه نما بنسبة 14% منذ عام 2022.

ونقلت الصحيفة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند نمت بنسبة 13.7٪ إلى 6 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2021.

كما بلغت الصادرات المصرية للهند 1.9 مليار دولار العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي من 2 مليار دولار في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، بلغت واردات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من الهند 4.1 مليار دولار، بزيادة 26.4٪ من 3.2 مليار دولار في عام 2021.

وبلغت الاستثمارات الهندية في مصر 266.1 مليون دولار في السنة المالية 2021/2022، مقابل 3.3 مليون دولار في العام السابق.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الهند بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2021/2022 ، لتصل إلى 6 ملايين دولار ، مقارنة بـ 5.8 مليون دولار في السنة المالية السابقة.

من ناحية أخرى، بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي الماضي ، بزيادة قدرها 13.8٪ عن 14.3 مليون دولار في العام المالي السابق.