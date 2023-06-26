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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز محمود مهنئًا السيسى بعيد الأضحى: قيادتكم نجحت فى عبور الوطن بر الأمان

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

هنأ النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري والعربي والإسلامي، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا السعادة والخير والرخاء ودوام الأمن والاستقرار لمصر.

وقال في بيان له اليوم: «عيد الأضحى المبارك ممثلًا في شعيرتي الحج والأضحية، يعد مناسبة دينية عظيمة هائلة لتدارس العبر والدروس والتفاني والتضحية من أجل الوطن ونهضته وانطلاقته للأمام».

وأكد أن مصر تحت قيادة رشيدة واعية وجمهورية جديدة، تخطو بثبات للأمام وتثير تقدير العالم، على كل هذه الإنجازات التي تتم على أرض مصر خلال فترة قصيرة من الزمن، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وجرأته ورؤيته.

وأشار النائب إلى أن الظروف المحيطة بمصر والتحديات القائمة سواء في دول الجوار أو غيرها تكشف عن أهمية ما قام به الرئيس السيسي من جهد للحفاظ على الوطن، والتصدي للمؤامرات، قائلًا: ليس خافيًا ما يعانيه كثير من الدول العربية والإسلامية من التفتت والتمزق والفوضى والانهيار.

واختتم عضو مجلس النواب، قائلًا: عيد الأضحى المبارك فرصة ننتهزها جميعًا، لنسأل الله العزيز العليم أن يديم الرخاء والسعادة على المصريين، ويديم الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب، ويوفق قيادتنا السياسية لما فيه الخير والأمن والسلام.

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