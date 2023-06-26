أمير عبدالمجيد: استخدمت الآلات الموسيقية فى مدح النبى

قال المايسترو أمير عبدالمجيد، إنه خلال فترات طويلة ساد اعتقاد خاطئ بأن الموسيقى والآلات حرام شرعًا.

وأضاف عبدالمجيد خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من حرموا استخدام الآلات الموسيقية استندوا إلى الحديث النبوي "يأتي وقت على الأمة زمن تستحل الآلات والخمر".

وتابع: "في فهمي أن التحريم يخص ارتباط الآلات بشرب الخمر وانتشار الفساد، التحريم للصورة كاملة وليس للآلات، ولما الناس فهمت الحكاية بدأت قلوبها تحن".

وأردف: "على فهمي أنا ما أقوم به يرضي الله، ودخلت الآلات في المدح النبوي، ولم أحرم نفسي".