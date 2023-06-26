مراسل «إكسترا نيوز»: استمرار أعمال رفع أنقاض عقار المنتزه المنهار

أكد محمد أبوعيطة، مراسل "إكسترا نيوز"، أن جهود أجهزة الحماية المدنية مستمرة في رفع أنقاض عقار المنتزه المنهار بالإسكندرية، مؤكدًا أن عمليات البحث مستمرة حتى التأكد من عدم وجود ضحايا تحت أنقاض العقار.

وأضاف "أبوعيطة" خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المنزل كان مكونًا من 13 طابقًا، وهو يقع على جانبي شارع خالد بن الوليد والكورنيش، كما أنه يقع في منطقة كثيفة السكان ومليئة بالمحال التجارية، وهذا ما أسهم في سرعة الاستجابة من السلطات المعنية وحي المنتزه للدفع بسيارات الإسعاف وعمليات رفع الانقاض بعيدًا عن الكتلة السكانية.

وتابع أن هذه البناية السكانية هي مخططة للمصطافين والذين يأتون للإسكندرية من أجل المصيف، ولهذه الأسباب لا معلومات عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

المباني المجاورة للمبنى المنهار لم تتأثر

وأكد أن المباني المجاورة للمبنى المنهار لم تتأثر، ولكن الجهات المسئولة طلبت منهم إخلاء المنازل بسبب استخدام المعدات الثقيلة وسيارات الرفع، وذلك حفاظًا عليهم، مشيرًا إلى أن عمليات إزالة الأنقاض مستمرة خلال الساعات القادمة ومع دخول ساعات الليل.