كفر الشيخ تشن حملة نظافة في المقابر استعدادًا للعيد

شن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ حملة نظافة مكبرة لنظافة المقابر من الداخل ورفع مخلفات القمامة وتقليم وتهذيب الأشجار ورفعها، إضافة الى رفع مخلفات ترميم بعض المقابر لسيولة المرور وإزالة الحشائش المتواجدة داخل المقابر وتسوية جميع الشوارع الرئيسية بالمقابر ونظافتها.

وأكد علاء يوسف، رئيس المدينة، في بيان، أن تلك الحملة تأتي استعدادا لاستقبال المقابر لآلاف المواطنين في أول أيام عيد الأضحي لذلك تم شن الحملة المكبرة.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق إنه قد تقرر تحديد إقامة ساحة صلاة الخلاء لعيد الاضحى المبارك لعامة1444 هـ يونيو 2023، بناء علي تعليمات أوقاف دسوق.

ويلقى خطبة العيد الشيخ حاتم البرى، شيخ المسجد الإبراهيمى، وتقام الساحة بشارع الجيش أمام مجلس المدينة وحتى بوابة نادي المعلمين بدسوق لصلاة الرجال والنادى الرياضى لصلاة السيدات لإستقبال المئات من أهالى المدينة لأداء صلاة عيد الاضحى.

ويحرص العديد من أهالي محافظة كفر الشيخ علي زيارة المقابر في الصباح الباكر في أول أيام العيد لزيارة موتاهم، إذ تقوم النساء يرتدين الجلباب الأسود يصطحبن أطفالهن وبناتهن بزيارة المقابر وهناك ينهمرن في البكاء ويحمل بعضهن العديد من المصاحف لقراءة ما تيسر من القرآن للميت، ويقمن بتوزيع القرص والحلوى على بعضهن البعض وعلى المساكين تحت مسمى "رحمة ونور" على موتاهن، وبعد ذلك يقومون النساء بتوديع بعضهن متجهزات للمغادرة بسبب بدء توافد الرجال على المقابر والذين يأتون إليها عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، وهناك يلتقي الرجال كل واحد منهم يقف أمام مقابر عائلته ويتصافحون فيما بينهم بل ويهنئون بعضهم بعضًا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويستمر الرجال في تبادل الحديث فيما بينهم لمدة تستمر لنصف ساعة تقريبا قبل أن يهم كل واحد منهم علي منزله لكي يبدأ العيد مع أسرته في المنزل ، ولكن فيهم من يذهب مسرعا لكي يذبح أضحيته.

