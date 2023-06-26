ردده 3 مرات.. دعاء يوم عرفة مكتوب.. أدعية يوم عرفة مستجابة

يرفع المسلمون أيديهم في يوم عرفات مرددين دعاء يوم عرفة على مدار اليوم، متضرعين إلى الله تعالى بالكثير من الأدعية، آملين أن تغفر لهم الذنوب مع سماع أدعية يوم عرفة مستجابة في كل مكان.

أفضل الأدعية في يوم عرفة

وفي هذا السياق، جاء دعاء يوم عرفة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية دعاء يوم عرفة وهو: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

ماذا تقول في يوم عرفة؟

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

يجب على المسلم اغتنام دعاء يوم عرفة بالإكثار من الدعاء، فكل يدعو بما يريد أن يتحقق له.

دعاء يوم عرفة مستجاب

من دعاء يوم عرفة:

"يارب في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة".

"ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين".

"يارب ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث".

"يارب أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين".

دعاء طويل ليوم عرفة

"اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

أدعية يوم عرفة مستجابة

"اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيرًا مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح".

دعاء يوم عرفة قصير

"يارب دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير".

"يارب بلغنا يوم عرفة ونحن من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك".

"يارب اغنني بفضلك يا الله عمن سواك".

أدعية يوم عرفة مستجابة

"يارب خلصني من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين".

"يارب بارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني".

"يارب إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم".

"يارب الفوز بالجنة والنجاة من النار".

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