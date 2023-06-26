برلماني مهنئا الرئيس والمصريين بعيد الأضحى: حقق الازدهار بمشروعات ضخمة

هنأ النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا دوام الخير والتقدم والازدهار لبلدنا العظيم وكل الخير لأبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية.

وقال الأشموني في بيان له: أهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا له دوام الصحة والعافية مؤكدا دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسي بعدما حقق نجاحات فى كل مناحي الحياة والتى ظهرت آثارها جلية على المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي تمكن من إنجاز مشروعات تنموية ضخمة واطلق مبادرات اجتماعية مثل حياة كريمة والموجهه لأبناء الريف الذين عانوا على مدار عقود من التهميش والإهمال، كما أطلق الرئيس السيسي ٢٥ مبادرة صحية حسنت من حياة المواطنين، مشددا على أن المصريين في حاجة لمزيد من الدعم في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.

يذكر أن النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، سبق وأشار إلى أن الشركات تواجه أزمة كبيرة فى التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك بما يفوق حجم الأرباح التى من المتوقع أن تتمكن الشركات من تحقيقها، الأمر الذى قد يتسبب فى إثقالها بالديون، مشيرا إلى أن بعض الشركات لجأت إلى خفض قدرتها الانتاجية والبعض الآخر لجأ إلى خفض العمالة حتى تتمكن من التعامل مع الأعباء المالية التى تواجهها.