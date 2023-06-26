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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام عبدالغفار: مبادرة «100 يوم صحة» تأكيد على اهتمام الرئيس بالمواطن

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، هي تعبير عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطنين وأنه يضعها على صحة أولوياته.

مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 مواطن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف 104 مليون مواطن في 27 محافظة، وتقديم جميع الخدمات الصحية بالمجان للوصول لمجتمع خالي من الأمراض.

وتابع، أنه يتم العمل على صياغة مفهوم الصحة ومجتمع خلي من الأمراض، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي للشفاء من الأمراض ويوجد توعية حول التأكد من صحة الأطعمة الخارجية وأماكن بيعها.

وأكد أن حملة 100 يوم صحة تقم جميع الخدمات التي تقدم بكل المبادرات الرئاسية وكذلك تطعيم الأطفال.

حسام عبدالغفار 100 يوم صحة الرئيس عبدالفتاح السيسي صحة المواطنين 27 محافظة الخدمات الصحية بالمجان

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