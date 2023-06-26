إصابة محام بطعنات نافذة على سلم محكمة بالقليوبية

أصيب محامى بجروح نافذة فى أنحاء متفرقة من جسده إثر تربص أحد الأشخاص به بسبب علاقة خصومة بينهم وتتبعه أثناء خروجه من محكمة كفر شكر غافله وقام بطعنه عدة طعنات نافذة فى جسده نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى وتم إدخاله غرفة العمليات سريعا لوقف نزيف الدماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الشريف مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول منير ، ع ، ش 55 سنة محام حر بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وعلاجه ويخضع الان بغرفة العمليات منذ أكثر من ثلاث ساعات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

من جانبه، أكد منصور الجيوشى، نقيب المحامين بكفر شكر، أن الواقعة تمت على سلم محكمة كفر شكر وعلى مرأى ومسمع من الجميع حيث قام المتهم بطعن المحامى المجنى عليه عدة طعنات نافذة فى أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل غرفة عمليات المستشفى منذ أكثر من ثلاث ساعات مشيرا أن هذا المتهم سبق اتهامه فى جريمة قتل عمد ومفرج عنه حديثا بعد قضاء عقوبة 20 عاما تقريبا قائلا “إن ماحدث هو شروع قتل"

أوضح نقيب المحامين بكفر شكر أن المحامى الذى تم طعنه كان متواجدًا داخل المحكمة لأداء عمله ومتابعة أحد القضايا الذى حصل على البراءة فيها ضد الجانى وعائلته مما أثار حفيظة الجانى وقام بطعنه عدة طعنات على سلم المحكمة.