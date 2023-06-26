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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. سمير مرقص يروى لـ"الشاهد" كواليس إدارة الإخوان مؤسسة الرئاسة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسمير مرقص

يحل الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، اليوم الإثنين، ضيفا في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

ويكشف "سمير مرقص" في حلقة اليوم علي قناة إكسترا نيوز، تحليلاً لصعود جماعة الإخوان في الحياة السياسية مع حصولهم علي 88 مقعدًا في برلمان 2005، وموقفهم من الأقباط، وكيف تبدل وتغير مع أول اختبار.

ويتحدث الدكتور سمير مرقص، في حلقة اليوم، عن محاولات نواب الإخوان ابتزازه، وأيضا محاولات إفشاله خلال توليه منصب نائب محافظ القاهرة، وصولا لتفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، والضغوط التي مورست علي "مرسي" لتغيير منصب "مرقص" من نائب للرئيس، لـ"مساعد"، ويسرد أيضا أسباب الاستقالة التي تقدم بها من المنصب.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

 

سمير مرقص الشاهد محمد الباز

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