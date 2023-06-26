المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات فى إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات في دائرة قسم شرطة إمبابة.

تعود تفاصيل القضية، التي تحمل رقم 5237 لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة عن قيام عاطلين بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري خرطوش.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.