اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، خلال مجلس الجامعة الـ64، عن بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح وجامعة أفييرو بالبرتغال، والذي يضم الموافقة على الدرجات المزدوجة بين الجانبين، مستعرضًا ما تم إنجازه خلال الزيارة وسبل التعاون بين الجامعتين.

وأوضح أن وافق المجلس على مقترح مركز الخدمات التربوية بكلية التربية لدورة تأهيل معلمي العلوم، ودورة تأهيل معلمي الرياضيات بمدراس اللغات والتجربية بمطروح باللغة الإنجليزية (المستوى الأول والثاني)، وكذلك دورة تأهيل معلمي اللغة الإنجليزية غير المتخصصين بمدراس التعليم العام الإعدادي والثانوي، وذلك كأحد الأنشطة التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف أنه وافق المجلس على اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني بكليات الطب البيطري، الزراعة الصحراوية والبيئية، السياحة والفنادق، الآثار واللغات، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية ومنح طالب بكلية التربية درجة الماجستير في التربية الخاصة بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص الدراسات الاجتماعية بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على منح طالبة بكلية السياحة والفنادق درجة الماجستير في الدراسات الفندقية الخاصة، بقسم الدراسات الفندقية بنظام الساعات المعتمدة.

الدكتور مصطفى النجار

الدكتور مصطفى النجار

الدكتور مصطفى النجار

الدكتور مصطفى النجار