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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح أبناء العمومة من عائلة "البوابة" بالبلينا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، مراسم جلسة الصلح بين أبناء العمومة من عائلة "البوابة" بقرية الساحل التابعة لمركز البلينا.

حضر جلسة الصلح كل من اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب نور أبوستيت، والنائب خليفة رضوان، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، والنائب عبدالحكيم العش عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، والآلاف من عمد ومشايخ وأهالي مركز البلينا، والمراكز والمحافظات المجاورة.

وهنأ المحافظ الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ أبناء العمومة طرفي المصالحة علي إنهاء الخصومة، مؤكدًا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والالتزام بتعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والتسامح، والاستماع إلى صوت العقل، مشيدا بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، والعقلاء من أبناء القرية، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا.

وأسدل الستار على الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة وانهيت الخصومة بأداء القسم الخاص بالصلح وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.

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استكمال مسيرة أبناء العمومة أعضاء مجلس النواب الأمين العام لهيئة كبار العلماء التسامح التسامح ونبذ العنف والتطرف التنفيذية النائب خليفة رضوان

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