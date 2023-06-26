إقبال كبير من طلبة "ثانوية الفيوم" على المراجعة النهائية للتاريخ (صور)

نظمت إدارة غرب التعليمية بالفيوم اليوم، المراجعة النهائية لمادة التاريخ حيث شهدت قاعة الشبان المسلمين إقبالاً كبيرًا من طلبة الثانوية العامة.

وقدم معلم مادة تاريخ مذكرة مراجعة نهائية مجانية فى التاريخ للطلبة الحاضرين من طلبة وطالبات الثانوية العامة وهى تحتوي علي شرح منهج التاريخ الصف الثالث الثانوى بطريقة بسيطة.

وحضر منذ الصباح المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة من جميع أنحاء المحافظة والمراكز للاستماع إلى الشرح والاستفادة من المراجعة لليوم المجاني من أحد المعلمين المتميزين في المحافظة في مادة التاريخ.

وقال مدرس التاريخ إنه أعجب بفكرة المبادرة وقرر المشاركة فيها من أجل شرح المراجعة للطلاب"الحقيقة أن الطلاب أقبلوا بشكل كويس جدا على المبادرة، وحاولنا تهيئتهم من أجل الامتحانات سواء على مستوى المادة العلمية أو النفسية".

وتفقد د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، مدينة الفيوم، والتي تهدف إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.