ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من طلبة "ثانوية الفيوم" على المراجعة النهائية للتاريخ (صور)

نظمت إدارة غرب التعليمية بالفيوم اليوم، المراجعة النهائية لمادة التاريخ حيث شهدت قاعة الشبان المسلمين إقبالاً كبيرًا من طلبة الثانوية العامة.

وقدم معلم مادة تاريخ مذكرة مراجعة نهائية مجانية فى التاريخ للطلبة الحاضرين من طلبة وطالبات الثانوية العامة وهى تحتوي علي شرح منهج التاريخ الصف الثالث الثانوى بطريقة بسيطة.

IMG-20230626-WA0019

وحضر منذ الصباح المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة من جميع أنحاء المحافظة والمراكز للاستماع إلى الشرح والاستفادة من المراجعة لليوم المجاني من أحد المعلمين المتميزين في المحافظة في مادة التاريخ.

وقال مدرس التاريخ إنه أعجب بفكرة المبادرة وقرر المشاركة فيها من أجل شرح المراجعة للطلاب"الحقيقة أن الطلاب أقبلوا بشكل كويس جدا على المبادرة، وحاولنا تهيئتهم من أجل الامتحانات سواء على مستوى المادة العلمية أو النفسية".

IMG-20230626-WA0017

وتفقد د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، مدينة الفيوم، والتي تهدف إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

اقبال طلبة الثانوية العامة الفيوم المراجعة النهائية لمادة التاريخ

الأكثر قراءة

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

أغرته مقاطع ساخنة.. كيف أخفى طالب كفر الشيخ فضيحته بانتهاك جسد جاره؟

انهيار عقار ميامي.. توجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

"حياة كريمة".. تواجد مكثف لدعم أسر عقار الإسكندرية المنهار (صور)

ردده 3 مرات.. دعاء يوم عرفة مكتوب.. أدعية يوم عرفة مستجابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟