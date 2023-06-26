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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة حول إقامة محطة صرف صحى بالكتلة السكانية بقرية كرم عمران

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن إقامة محطة صرف صحي.

وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال طلب الإحاطة المقدم، إنه بشأن إقامة محطة صرف صحي داخل الكتلة السكنية لقرية كرم عمران، مشيرا إلى خطورة هذه المنطقة لأنها تعد أخطر مخرات سيول بقنا.

وأشار الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم إلي وجود اتفاق مسبق مع شركة المياه والشرب الثماني قري ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي بكاسترو كرم عمران، مطالبا بتحويل الطلب  للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته.

وأفاد محمد الجبلاوي خلال تصريحات له أنه في حالة إنشاء هذه المحطة بقرية كرم عمران بقنا سيتم انتهاك وتلوث كبير للبيئة، مشددًا على ضرورة أن تبتعد المحطة عن مخرات  السيول خوفا من وقوع كارثة بيئية لأن هذه المنطقة تعد من أكثر المناطق قربا بوقوع السيول  بجانب قربها غير الطبيعي من الكتلة السكنية مطالبا بإلغاء إقامة المحطة وإنشائها بمنطقة أخرى تتسم بمواصفات تناسب إنشاء المحطة.

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