بحضور وزيرة التضامن.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتواجد داخل جامعة حلوان العريقة التي تحتوي على 220 ألف طالب، مشيدة بتطوع 800 شاب من كليات التربية الرياضية والخدمة الاجتماعيه بجامعة حلوان بصندوق مكافحة الإدمان، ليصبح إجمالي المتطوعين بالصندوق 32800، مؤكدة على اهتمام الوزارة بمشاركة جامعة حلوان في العديد من المجالات التي تتميز وتتفرد بها، من خلال المسابقات والمشاريع والأنشطة المختلفة.

وأضافت "القباج" خلال كلمتها، أن أولادنا هم رأس المال البشري ويجب أن نستثمر فيهم لبناء مصر بسواعد أبناءها، لذا شراكتنا مستمرة مع الجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونختار بعناية أدواتنا التعليمية والرياضية، فالجامعات هي مؤسسات تنموية، مشيدة بجهود الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستمرة في بناء أبنائه ليخرجوا في المستقبل قيادات وطنية تساهم في التغيير وبناء الوطن وحماية الأهالي وأبنائهم من أخطار المخدرات.

جاء ذلك خلال احتفال كلية التربية الرياضية بنين بالهرم باليوم العالمي لمكافحة وإدمان المواد المخدرة بعنوان قوتنا في شبابنا، وتنظيم العديد من الورش والمباريات الرياضية في مهرجان الأنشطة الشبابية خلال الاحتفالية، ودوري أنت أقوى من المخدرات في كرة القدم والسلة والطائرة واليد.

ورحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بوزيرة التضامن، مؤكداً على أهمية الحفاظ على أولادنا من أخطار المخدرات فهي قضية أمن قومي، لذا قام أبناء كلية التربية الرياضية بعمل هذه الحملة لنشر الوعي ضد أخطار المخدرات، فالوقاية خير من العلاج وتقديم نماذج رياضية يحتذى بها، خاصةً في ظل إيمانهم القوي بأهمية حملات وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة المخدرات.

واضاف “قنديل” أن مشاركة طلاب التربية الرياضية بالمدرس للتوعية بخطورة الإدمان والتدخين تأتي من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بالمدارس والجامعات مثل الألعاب الرياضية من كرة قدم وسلة وتمرينات بدنية والعاب شد الحبل وغيرها، واستهداف النشأ والشباب بالجامعات أيضاً، بجانب عمل أفلام توعوية وأغاني هادفة والتحدث بلغة الشباب للوصول لهم.

وقام الدكتور وليد عبد الرازق، عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، بتوضيح ما قام به الطلاب خلال ورش العمل مؤكداً على استعدادهم التام لخدمة جامعتهم ووطنهم من خلال الأنشطة المختلفة، وخاصة أن الرياضية هي أساس العقل السليم لذا يجب أن نستغلها بالشكل الأمثل في استغلال الطاقات الشبابية.

ونظمت الاحتفالية بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، والدكتور زغلول حسنين عباس عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.