محافظ القليوبية يطلق الحملة التنموية الشاملة بشبين القناطر

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة التنموية الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وذلك لتنفيذ عدد من الفاعليات من بينها القافلة الطبية الشاملة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى القافلة الغذائية لتقديم المواد الغذائية لأهالي القرية، وكذا مشروع سيارة التدريب لتدريب الفتيات والسيدات على حرفة الخياطة.

وبدأ المحافظ بتفقد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، وذلك لتقديم الكشف والعلاج بالمجان لمواطني قرية طحوريا والقرى المجاورة لها في العديد من التخصصات الطبية، من بينها تخصصات النساء والأطفال والجراحة والعظام والجلدية والباطنة والأسنان، وأمراض الباطنة واالسكر والضغط، حيث تردد أكثر من 500 مواطن وتم توقيع الكشف الطبى عليهم.

ووجه المحافظ بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بكافة مراكز المحافظة، مشددا على رفع مستوى الخدمة الطبية بالمناطق المحرومة بالقرى والعزب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والريف المصري من خلال تكثيف الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومن أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

كما تفقد المحافظ القافلة الغذائية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين كنوع من الدعم والمساندة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي تشتمل على كرتونة سلع بها أرز ومكرونة وزيت ولحوم بلدية موجها بمراعاة الأسر الأكثر احتياجا وإيصال الدعم إليهم في منازلهم بشكل دوري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء جمال عبد المنعم رئيس مجلس إدارة جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي.