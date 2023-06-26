ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صيام الـ50 يومًا.. باحث قبطي يوضح كيفية احتساب فترة صوم الرسل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل، مستغرقة 37 يوما مُتصلة.

ولعل مدة او فترة صوم الرسل هي المدة الوحيدة الغير ثابتة بين جميع أصوام الكنيسة القبطية، فعلى سبيل المثال من المعروف أن مدة الصوم الكبير تبلغ 55 يومًا، بينما صوم الميلاد 43 يومًا، وصوم السيدة العذراء يُقدر سنويًا بـ14 يومًا تبدأ يوم 7 أغسطس وتنتهي يوم 21 من الشهر نفسه، إضافة إلى صوم أهل نينوى المحدد بثلاثة أيام.

صوم الرسل هي المدة الوحيدة المتغيرة في الكنيسة، ولمعرفة السبب تواصلت “الدستور” مع مينا ولسن، الباحث المتخصص في علم الحساب القبطي.

وقال “ولسن” إن الكنيسة تبدأ في حساب صوم الرسل بدء من يوم عيد القيامة حيث تحسب 50 يوما هي فترة الخماسين المقدسة وهي فترة يمتنع الاقباط خلالها عن الصوم نهائيا، ثم تحتفل في نهاية الفترة المشار اليها بعيد حلول الروح القدس او عيد العنصرة.

وتابع: “اعتبارُا من عيد العنصرة، تعلن الكنيسة بدء صوم الرسل في اليوم التالي له، ثم يستمر الصوم حتى عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس والذي يحل سنويا يوم 12 من شهر يوليو، لذا فالفترة الواقعة بين المناسبتين هي فترة صوم الرسل، وتاتي متغيرة بناء على عيد القيامة فاذا جاء في وقت مبكر من العام زادت المدة واذا جاء في موعد متاخر قلت المدة”.

أمور هامة تميز بها صوم الرسل صوم الرسل فترة صوم الرسل مدة صوم الرسل

الأكثر قراءة

سكان عقار الإسكندرية المنهار: "عشنا لحظات رعب وشقانا أصبح كوم تراب"

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟