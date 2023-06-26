بعد اقتراب انتهاء مبادرة صحة المرأة .. كل ماتريد معرفته عنها

أعلن الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن المبادرة الرئاسية التي تعمل منذ 3 أعوام، وتقدم مئات الخدمات للسيدات فى مصر أقترب موعد انتهائها، حيث تنتهي بعد 100 يوم.

وبالتزامن مع اقتراب موعد انتهائها نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عنها قبل انتهائها:

-بدأت المبادرة الرئاسية بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مجانًا.

-وتستهدف المبادرة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات.

-بلغ إجمالي تكلفة المبادرة ٢٧٨ مليون جنيه.

-تم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل بالجمهورية، وتتمثل في الفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وكانت المرحلة الاولى بمحافظات "الإسكندرية، بورسعيد، البحيرة، الفيوم، وأسيوط، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، دمياط"، والمرحلة الثانية بمحافظات "شمال سيناء، البحر الأحمر، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان"، والمرحلة الثالثة بمحافظات "الوادي الجديد، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، قنا".

-والمبادرة تعمل بشكل مرتب، حيث تعمل بقائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

-وتتبع المبادرة أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان.

-وأعلنت وزارة الصحة والسكان خلال شهر فبراير الماضي أنها استطاعت أن تقوم بفحص وتقديم التوعية لـ32 مليونًا و932 ألفًا و 752 امرأة منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وحتى الآن.

-كما عملت المبادرة على متابعة 7 ملايين و326 ألفًا و377 امرأة من خلال خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة الرئاسية.

-المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل: "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن".