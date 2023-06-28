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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس تيموثاؤس المصري

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد القديس تيموثاؤس المصري

وبهذه المناسبة، قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُتلى يوميا على مسامع الأقباط إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس تيموثاؤس الذي من مصر القديمة كان من أجناد أريانا والي أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة الأوثان وثب هذا الجندي في وسط الجمع وأخذ الأمر ومزقه قائلا " ليس اله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي " فغضب الوالي وأمسكه من شعره وطرحه إلى الأرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه وكان يصرخ قائلا : "يا سيدي يسوع المسيح أعني . فليس اله ألا أنت " فنظر الرب إلى صبره وأرسل ملاكه فشفاه فعاد إلى الوالي وهو يصيح: "ليس اله إلا يسوع المسيح ابن الله الحي" فشدد عليه العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة . 

هذا وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فعاليات أخرى على خلفية احتفالها بصوم الآباء الرسل، حيث احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أرسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند في جنوب غرب هولندا بالذكرى العاشرة لتأسيسها. 

وصلى الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا القداس الإلهي صباح أمس في الكنيسة ذاتها، أعقبه تقديم مجموعة من الفقرات من بينها تسابيح لفريق كورال الكنيسة وعرض لفريق الكشافة كما أقيم بهذه المناسبة المعرض السنوي للكنيسة.

حضر الاحتفال عدد من كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب القبطي بهولندا وبعض الوفود من الكنائس الهولندية المختلفة.

 ووزع الأنبا أرسانيوس في ختام الحفل بعض الهدايا التذكارية على الحاضرين.

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