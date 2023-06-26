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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وبونات مواد غذائية مجانية ولحوم للأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية من الأيتام والمقبلات علي الزواج تيسيراً عليهم بقيمة إجمالية تزيد عن (نصف مليون جنيه) بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، بحضور  الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

كما سلم المحافظ الأسر الأولي بالرعاية مواد غذائية ولحوم وبونات لصرف مواد غذائية بالمجان لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم  مقدماً التهنئة بحلول عيد الأضحى، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومؤكداً على تقديم الدعم الكامل وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الإجتماعي أنه انطلاقاً من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة لرفع العبء عن كاهلهم، تم اليوم توزيع مساعدات مالية بقيمة تتراوح ما بين 10 : 30 ألف جنيه للأيتام والمقبلات علي الزواج وإعمار المنازل بإجمالي ما يزيد عن 280 ألف جنيه، كما تم توزيع عيديات لأبناء المؤسسات مقدمة من مؤسسة التكافل الإجتماعي بقيمة تصل إلى 290 ألف جنيه.


وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية برفع درجة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بوضع خطة عمل متكاملة تستهدف ذبح 232 رأس ماشية بالمجازر الحكومية خلال أيام التشريق تحت إشراف الطب البيطري لتوزيعها علي الأسر الأكثر إحتياجاً من الأرامل ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى توزيع 11 طن لحوم الأضاحي للأسر الأكثر إحتياجاً من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال أبحاث ميدانية وقوائم بيانات لوصول الدعم لمستحقيه ، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكراسي الكهربائية والمتحركة لذوي الهمم والحالات الإنسانية وتنظيم معارض لتوزيع ملابس بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، قدم محافظ المنوفية الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدورهم الحيوي والفعال في خدمة المجتمع من خلال تقديم مساعدات مالية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات، مثمناً الدور الرائد في العمل الخيرى للمساهمة في إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة.

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