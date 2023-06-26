رئيس جهاز حدائق العاصمة يعلن خطة طوارئ عيد الأضحى

عقد المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا بنواب رئيس الجهاز والمعاونين لتنفيذ خطة طوارئ خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى وجود خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم 15100.

وأوضح المهندس علاء عبد الله على مصطفى أن يترأس خطة الطوارئ لعيد الأضحى ياسر الجهمي، مدير إدارة الأمن، ومحمود عبد الرازق، بإدارة الأمن، مشددًا على ضرورة متابعة محطات المياه والموافق ومحطات الصرف الصحي.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز، عن مشروعات الإسكان والخدمات بالاشتراك مع مجموعة عمل من المسؤولين بالجهاز وإدارة الأمن ومندوبي الشركات الكهربائية والمائية والزراعية والطرق طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة سير الأعمال في المدينة والاطمئنان على جاهزية شبكات المياه والكهرباء والصرف.

وفى السياق، أشار المهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن تم تخصيص أرقام للطواري فى حالة وجود أعطال بشبكة المرافق المياه والصرف تخصيص الرقم 01212875422، بينما حالة وجود أعطال بشكبة الكهرباء خصص رقم 01119992295 ، وفة حالة وجود شكاوي عن التنمية واعمال النظافة تم تخصيص رقم 01113337475 .

وجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، بتفعيل غرفة العمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في المدينة.

وشدد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على مسئولي الجهاز بعمل مرور مستمر بالمدينة، وإصدار تعليمات مشددة لإدارتي الأمن والتنمية ولجنة الإزالات بالجهاز بالمتابعة الدورية على أحياء وشوارع وميادين المدينة لإزالة أي تعديات، والتشديد.

ونوه رئيس جهاز حدائق العاصمة بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على أعمال المتابعة في المواقع المخصصة لذبح الأضاحي خلال أيام العيد.