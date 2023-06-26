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الإثنين 26 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

"الدستور" فى موقع عقار خليل حمادة المنهار: "ما زال البحث جاريًا أسفل الأنقاض" (صور)

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

تجمهر أهالي عقار خليل حمادة المنهار خارج الكردون الأمني، أملا في الاطمئنان على ذويهم الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواجد “الدستور” في موقع العقار المنهار، وسط حالة من الخوف والترقب من قبل الأهالي، وتكثف قوات الحماية المدنية البحث عن ناجين أسفل العقار المنهار.

وتواجدت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، في موقع العقار المنهار والمكون من 14 طابقا، للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع. 

وتسبب الانشطار النصفي في انهيار العقار الذي يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وكان انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

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