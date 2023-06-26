جوندوجان: حققت حلم الطفولة بارتداء قميص برشلونة.. وممتن لجماهير السيتى

علّق النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني، على انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسميًا مع إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بالمجان، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووقع جوندوجان على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2025، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، وبشرط جزائي تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

أول تعليق من جوندوجان بعد انضمامه إلى برشلونة

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، فيديو لـ جوندوجان، قائلًا: "برشلونة ناد كبير وله تاريخ عريق، لذلك عندما فكرت في الانتقال، كنت أريد خوض تحدٍ جديد مع نادٍ عظيم".

وتابع: "الانضمام إلى برشلونة شرف كبير لي، لقد حلمت بارتداء هذا القميص منذ أن كنت طفلًا صغيرًا".

وأضاف: "واثق من أنني ما زال لدي الكثير لأقدمه خلال بعض السنوات المقبلة في مسيرتي الكروية".

وأكد: "أريد فقط مساعدة برشلونة وزملائي الجدد في استعادة المكانة التي يستحقها هذا النادي".

وعن مزاملته للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قال جوندوجان: "سعيد للغاية باللعب مرة أخرى بجوار ليفاندوفسكي، إنه صديقي القديم وأعتز به كثيرًا".

كما تحدث جوندوجان عن تشافي، قائلًا: "تشافي مدرب مميز، لطالما أعجبت به لفترات طويلة؛ وعندما تحدثت معه رأيت شبهًا كبيرًا بيننا كشخصيات وفي أسلوب اللعب، لذلك فأنا متحمس للغاية للعب تحت قيادته".

وشدد: "أعلم أن هناك الكثير من التحديات تنتظرني في برشلونة، والضغط الكبير الذي يلعب فيه هذا الفريق، ولكنني أحب ذلك".

وأوضح: "لم أكن أبحث عن انتقال سهل، بل كنت أبحث عن تحدٍ جديد ومغامرة قوية، لذلك آمل في مساعدة برشلونة والدفاع عن هذا القميص".

ولم ينس جوندوجان توجيه الشكر إلى فريقه السابق مانشستر سيتي، قائلًا: "أود أن أقول كلمة أخيرة عن مانشستر سيتي وعن زملائي والجهاز الفني والجماهير، أنا ممتن لكم جميعًا".

واختتم جوندوجان تصريحاته، قائلًا: "أريد فقط أن تعرفوا أنني سأظل أشجع مانشستر سيتي طوال حياتي، ورحيلي عن الفريق لن يكون سببًا في تدمير هذه العلاقة القوية الموجودة بيننا، فهذه علاقة حب وامتنان على كل ما قدمتوه لي طوال السنوات الماضية".