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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شاب بسبب حقنة برد في المنوفية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقى شاب يدعى عماد نبيل، عامل من محافظة المنوفية، مصرعه بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد أخذ حقنة للبرد في المنوفية منذ مدة تزيد عن شهر.

وعلى الفور وجهت أسرة المتوفى الاتهام إلى الصيدلي الذي تسبب في وفاته، بعد محاولات عدة لعلاج المتوفى ونقله لعدة مستشفيات في المنوفية، إلى أن استقرت حالته للحجز داخل مستشفى خاص كبير لمحاولة إنقاذ حياته، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل وتوفي على إثر ذلك.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز أشمون بعد ورود نبأ وفاة العامل متأثرًا بإصابته بمضاعفات طبية عقب أخذ حقنة للبرد على محلول لعلاجه، ولكنه دخل في حالة إعياء شديدة دخل على أثرها في دوامة إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرًا بتدهور حالته الصحية.

وأكد أحد أفراد أسرة الشاب عماد نبيل أن الأسرة تستعد لإنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لدفن الجثمان بمسقط رأسه في إحدى قرى مركز أشمون، وذلك بعد تحويل الجثمان لمعاينة الطب الشرعي في مستشفى التعليمي بشبين الكوم.

وأكد أحد أفراد أسرة الشاب عماد نبيل أن الأسرة تستعد لإنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لدفن الجثمان بمسقط رأسه بإحدى قرى مركز أشمون، وذلك بعد تحويل الجثمان لمعاينة الطب الشرعي في مستشفى التعليمي بشبين الكوم.

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