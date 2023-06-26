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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة معرض أجهزة كهربائية اشتعل به حريق في أطفيح

حريق
حريق

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معرض أجهزة كهربائية، اشتعل به حريق، بإحدى قرى أطفيح في الجيزة، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتبين احتراق عدد من الأجهزة المعروضة للبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق  للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمعرض أجهزة كهربائية،  في قرية صول بأطفيح.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، لمحاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

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