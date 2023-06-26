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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة سوق مدينة ناصر القديم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل منطقة سوق مدينة ناصر القديم، التي تقوم بها مجموعة من شباب محافظة سوهاج المتطوعين، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج.

 

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع والتي تشمل أعمال “النظافة ورفع التراكمات، وزراعة الأشجار، ودهان البردورات، ورسم جداريات على واجهات العمارات السكنية بالمنطقة”، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم للشباب المشاركين في المبادرة، مشيدا بدور الشباب في المشاركة المجتمعية والتعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، خلال جولته بإنشاء حديقة عامة بالموقع، وفتح الطريق المؤدي إلى شارع "سوهاج/ أخميم" للتيسير على المواطنين من سكان المنطقة، والتوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، كما وجه برفع كفاءة الحدائق العامة أمام المديرية المالية للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وبما يليق بأهالي سوهاج.

وقال الدكتور محمد حسن أحد الشباب المشاركين في مبادرة "علشان يكمل جمالها"، إن مشاركة الشباب اليوم تأتي بدافع وطني بعد ما لمسوه من مجهودات المحافظة في أعمال التطوير والتنمية، ونقل سوق ناصر من موقعه القديم، والذي كان مطلبا للكثير من الأهالي.

استعدادات أعمال تطوير الأعمال الجارية استقبال التراكمات البردورات الحدائق العامة الحفاظ على الصحة

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