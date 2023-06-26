أهمية ثقافية وعلاقات استراتيجية كبرى.. رسائل من زيارة مودى التاريخية إلى مصر

سلطت الصحف الدولية الضوء على زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التاريخية إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن مصر والهند وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية عقب محادثات ثنائية في القاهرة جرت أمس الأحد بين مودي والرئيس السيسي.

شراكة استراتيجية

وتابعت أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تُعدّ متابعة للقرار الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع الزعيمين في يناير من هذا العام، عندما زار الرئيس السيسي الهند كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية، وفي ذلك الوقت، قررا رفع العلاقات الثنائية بين الهند ومصر إلى "شراكة استراتيجية".

وأضافت الصحيفة أن الشراكة الاستراتيجية بشكل عام تتكون من أربعة عناصر وهي السياسية والدفاع والأمن فضلاً عن المشاركة الاقتصادية والتعاون العلمي والأكاديمي والاتصالات الثقافية والشعبية.

وتابعت أن الرئيس السيسي كرم رئيس الوزراء مودي ومنحه وسام النيل - وهو أعلى وسام مدني في مصر، ومن بين الفائزين السابقين زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا والرئيس الأمريكي جيمي كارتر والملكة إليزابيث الثانية وغيرهم.

وأضافت أن وسام النيل هو ثالث أعلى وسام شرف يُمنح لرئيس الوزراء مودي في السنوات التسع الماضية، كما وقع الجانبان ثلاث اتفاقيات حول الزراعة والحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية وقانون المنافسة.

وبعد المحادثات الثنائية، قال وزير الخارجية فيناي كواترا إن الزعيمين ركزا بشكل خاص على تعزيز التعاون السياسي والأمني، والتعاون الدفاعي، والعلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون العلمي والأكاديمي في مناقشاتهما.

وتابع: "أجرى الزعيمان محادثة خاصة وجها لوجه، حيث ناقش الزعيمان خلال متابعة زيارة الرئيس السيسي للهند في وقت سابق من هذا العام، مجموعة كاملة من التعاون الثنائي، كما قاما بتقييم ما يحدث في العالم والقضايا المهمة للمنطقة والعالم".

وأضاف: "كان واضحًا من تلك المناقشات ومذكرة التفاهم والاتفاقيات الموقعة لاحقًا أن الزعيمين ركزا بشكل خاص على تعزيز التعاون السياسي والأمني، والتعاون الدفاعي، والعلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون العلمي والأكاديمي، وتعزيز العلاقات بين الأفراد".

كما ناقش الزعيمان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع التركيز على تحسين التجارة والاستثمارات وعلاقات الطاقة والتواصل بين الشعبين.

لحظات تاريخية

بينما وصفت صحيفة "إنديا إكسبرس" الهندية، زيارة مودي لمصر بالرائعة والناجحة، والتي تخللها لحظات تاريخية لن ينسها مودي أبدًا.

وقال مودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر: "كانت زيارتي لمصر تاريخية، أضافت الحيوية للعلاقات المتجددة والراسخة بين مصر والهند".

وتابعت أن الزيارة كانت مفيدة للغاية لكلا الجانبين، حيث وقع مودي والرئيس السيسي العديد من الصفقات لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية مثل الدفاع والفضاء والتجارة.

وأضافت الصحيفة، أن منح مودي وسام النيل يُعدّ لحظة تاريخية لرئيس وزراء الهند، حيث تمنح مصر هذا الوسام لرؤساء الدول والملوك والعلماء الذين يقدمون خدمات إنسانية لا تُنسى لمصر، ما يعكس مدى تقدير الحكومة المصرية للهند.

وأشارت إلى أن مودي عقد لقاءً مثمرًا مع مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي إبراهيم علام، حيث تحدث الجانبان عن الروابط الثقافية والشعبية، كما زار مسجد الحاكم بأمر الله ثالث أقدم مساجد القاهرة والذي يبلغ عمره أكثر من ألف عام، كما زار أهرامات الجيزة وأبو الهول التي تُعدّ أيقونة الحضارة في مصر.

بينما أكدت صحيفة "ذا هيندو" الهندية أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث عززت الهند من علاقاتها مع أحد أقوى شركائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مصر.

وتابعت أن الاتفاقيات التي أبرمها مودي مع الرئيس السيسي سيكون لها مردود كبير على الهند ومصر وتعود بالنفع على كلا الشعبين، بالإضافة إلى زيارة مودي التاريخية لأشهر المعالم الأثرية في مصر.

تعزيز للعلاقات وأهمية ثقافية

بينما أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن زيارة مودي لمصر كانت بمثابة تعهد لتعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين،

وتابعت أن الهند هي بالفعل سابع أكبر شريك تجاري لمصر حيث تجاوزت التجارة 7 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وقال مودي إنه يأمل في زيادة هذا المبلغ إلى 12 مليار دولار سنويًا.

وأضافت أنه في الفترة التي سبقت الزيارة عرضت مصر "منطقة أرض مخصصة" للصناعات الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن استخدامها كموقع لمصنع هيدروجين أخضر بقيمة 12 مليار دولار بنته شركة ACME الهندية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن زيارة مودي إلى مصر اكتسبت أيضًا أهمية ثقافية عندما قام بجولة في مسجد الحاكم بأمر الله الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر وهي مشاركة نادرة لرئيس الوزراء القومي الهندوسي.

وتابعت أن مودي هو أول رئيس وزراء هندي يقوم بزيارة دولة لمصر منذ أكثر من عقدين، وتأتي رحلته في أعقاب زيارة استمرت أربعة أيام للولايات المتحدة حيث التقى الرئيس جو بايدن.