محمد حجازى: الهند تُدرك أهمية مصر كقوة اقتصادية وإقليمية

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية.

وقال "حجازي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة رئيس وزراء الهند الحالي هي الأولى من نوعها إلى مصر.

وأضاف أنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف رئيسي لاحتفالات الهند في يناير الماضي في يوم الجمهورية، أكدت الهند مكانة مصر في سلم أولويات الهند كقوة اقتصادية وإقليمية لها تأثيرها في جنوب آسيا، فضلًا عن أن مصر قوة إقليمية لها تأثيرة القوي في العالم العربي وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن توافق القيادتين على تطوير العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إدارك لمكانة كل منهما، وحالة العلاقات الدولية حاليًا للقوة الإقليمية الناجزة على رأسها مصر والهند، مؤكدًا أن مصر والهند تتقدمان الصفوف للدفاع عن مصالحهما في الوقت الراهن.