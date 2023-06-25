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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صداقة امتدت لـ7 عقود.. خبير سياسى يبرز دلالات زيارة رئيس الوزراء الهندى لمصر

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، دلالات زيارة رئيس وزراء الهند لمصر.

وقال الشيمي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر لها الكثير من الدلالات، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هناك علاقات صداقة ممتدة بين الهند ومصر لأكثر من 76 عاما، مشيراً إلى أنه حينما تولى الرئيس السيسي مسئولية الدولة المصرية، وبذلك أصبحت العلاقات المصرية الهندية في تطور واتساع.

وأكد أن الهند دولة استراتيجية مهمة بالنسبة لمصر، مُشيرًا إلى أن التوقعات تؤكد ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر والهند ليصل إلى 12 مليار دولار.

وتابع: أن الهند لها تأثير كبير على المحافل الإقليمية الدولية، خاصة أنها إحدى الدول المؤسسة "للبريكست"، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون اقتصادي بين مصر والهند.

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