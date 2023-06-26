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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخبا الناشئين والناشئات لكرة السلة في مواجهة تونس بنهائي البطولة العربية

منتخب الناشئين فاز
منتخب الناشئين فاز على الجزائر في نصف النهائي

وصل منتخبا الناشئين والناشئات تحت 16 لكرة السلة إلى مرحلة التتويج بالبطولة العربية التي تختتم منافاستها اليوم في الأردن، حيث يلتقي منتخب الناشئات في المباراة النهائية مع المنتخب التونسي في الرابعة عصر اليوم بصالة الأمير حمزة وبعدها بساعتين وفي السادسة مساء يلتقي منتخبا مصر وتونس في نهائي بطولة الناشئين.

منتخب مصر للناشئين بقيادة عمرو أبو الخير تصدر الدور التمهيدي في البطولة بالفوز على الأردن  بنتيجة 108- 45 وعلى الجزائر  بنتيجة 65- 43 وعلى تونس 79 – 46 ثم فاز في الدور نصف النهائي على منتخب الجزائر 88- 45 بينما فاز منتخب تونس في نصف النهائي على الأردن 72- 68 . 

تضم قائمة منتخب الناشئين المشاركة في البطولة 14 لاعبا وهم: محمد وائل وزين الدين أدة ورامى مجدي وأنس عبدالمطلب ويوسف الجابري وعلي عسران وأمير مجدي ونور الصاوي وعمر حاتم وعمر موفق ويوسف الحلواني وأحمد ربيع وأحمد فادي هاني وعمر عصام.

منتخب الناشئات سار على نفس الدرب وتصدر  الفرق الأربعة بعد انتهاء الدور التمهيدي بالفوز على تونس بنتيجة 80 – 23 وعلى الأردن بنتيجة 101 – 39 وعلى الجزائر  73 – 27 وفي نصف النهائي فاز على منتخب الأردن 81 – 45 بينما فاز منتخب تونس في نصف النهائي على الجزائر 50 – 45 .

ويقود منتخب الناشئات عماد الدين محمود المدير الفني وتضم قائمة الفريق 14 لاعبة هن: إنجي الغايش وريناد طارق وجودي الباز ومريم وسيم وهنا الخولي ونادين نجيب وجويرية حمدي وخديجة عثمان وملك الحملي وهنا الباز وحلا الوكيل وياسمين الجمال وجودي الجوهري وهيا الحلواني.

البطولة العربية للناشئين لكرة السلة منتخب مصر عمرو أبوالخير عماد الدين محمود منتخب تونس

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