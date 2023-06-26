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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المجازر للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأضاحى

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد المجازر للاطمئنان على جاهزيتها

 تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفرشكر وقها وطوخ وقليوب، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر كفرسعد بمدينة بنها، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبًا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلًا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، فضلًا عن مبنى إداري، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبًا.

كما تفقد المحافظ مجزر كفرالجزار بمدينة بنها، والذي يقع على مساحة 1200 متر مربع، وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بطاقة إنتاجية 1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للمواطنين وذبح الأضاحي بالمجان، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

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