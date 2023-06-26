فوز تاريخى.. "ميتسوتاكيس" يؤدى اليمين الدستورية لرئاسة وزراء اليونان

يؤدي زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، اليمين كرئيس للوزراء اليوم، الإثنين، بعد فوزه الساحق في إعادة الانتخابات أمس، الأحد، مما منحه فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة من يمين الوسط على 40.5% من الأصوات و158 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، متقدماً بأكثر من 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري، الذي أدار البلاد في الفترة من 2015-2019، بما في ذلك في ذروة أزمة اليونان الاقتصادية المستمرة منذ عقد من الزمن.

ووعد "ميتسوتاكيس"، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية قوية، بزيادة الإيرادات من صناعة السياحة الحيوية، وخلق فرص عمل وزيادة الأجور بالقرب من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.

وأشادت الصحف اليونانية بالنتيجة قائلة إنها "فوز تاريخي"، حيث كتبت تانيا في صفحتها الأولى: "هيمنة ميتسوتاكيس المطلقة، دون معارضة".

ميتسوتاكيس يؤدى اليمين الدستورية

من المقرر أن يزور"ميتسوتاكيس" الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الإثنين، لتلقي تفويض رسمي بتشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيؤدي اليمين الدستورية. ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم الإثنين.

وقال "ميتسوتاكيس"، الذي كان رئيسًا للوزراء منذ عام 2019 حتى تنحيه لصالح رئيس وزراء تصريف الأعمال بعد تصويت غير حاسم في 21 مايو، إنه سيمضي قدمًا في إصلاحات لإعادة بناء التصنيف الائتماني للبلاد بعد أزمة الديون التي عصفت بالبلاد لعقد من الزمان، حيث تصدرت ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية مخاوف الناخبين في الآونة الأخيرة.

وشكلت انتخابات الأحد هزيمة ثقيلة لحزب سيريزا، بزعامة أليكسيس تسيبراس، والذي خسر أكثر من 30 نائبا. كما شهدت دخول ثلاثة أحزاب يمينية وقومية هامشية- بما في ذلك "سبارتانز" المناهضين للهجرة- إلى البرلمان بمجموع 35 مقعدًا. وقال تسيبراس: "هذه النتيجة سلبية بالنسبة للديمقراطية والمجتمع".