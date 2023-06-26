ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

شهد الطريق الدائري بالقليوبية اتجاه نزلة قليوب والمؤسسة إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجري نقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من غرفة النجدة بحادث تصادم سيارتين أعلى الدائري ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخصين إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي في اتجاه نزلة قليوب والمؤسسة وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت أجهزة إدارة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري عقب رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

بعد توجيه الرئيس السيسى.. ما أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية؟

أفلام عيد الأضحى.. إيرادات "بيت الروبى" تتخطى 15 مليون جنيه

"عبدالغفار" يوافق على إنشاء سجلات تراخيص مزاولة مهنة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

ضبط 996 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

منحة لدراسة الطب في كندا 2023 بتمويل كامل.. "التعليم العالي" تكشف التفاصيل

قبل العيد بأيام.. كيف يضمن المصريون عملية شراء الأضاحي عبر الـ"أون لاين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تتهم واشنطن .. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية