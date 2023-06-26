إصابة شخصين في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

شهد الطريق الدائري بالقليوبية اتجاه نزلة قليوب والمؤسسة إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجري نقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من غرفة النجدة بحادث تصادم سيارتين أعلى الدائري ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخصين إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي في اتجاه نزلة قليوب والمؤسسة وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت أجهزة إدارة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري عقب رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.