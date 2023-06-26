مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية ويبحث عددًا من الملفات

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومنها جولة رئيس الوزراء التفقدية للقاهرة التاريخية وزيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر بجانب مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها متابعة توافر السلع الغذائية في الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة، ومراقبة الأسواق، وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي، والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.