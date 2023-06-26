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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح مجازر دمياط الحكومية أمام الأضاحي.. وتشديد عقوبة الذبح في الشوارع

لحوم
لحوم

قال الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، إنه سيتم فتح المجازر الحكومية بالمحافظة طوال أيام عيد الاضحي لذبح الأضاحي بالمجان، مناشدا أصحاب الأضاحى بعدم الذبح في الطرق ورمى المخلفات بالشوارع حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأضاف “شكري” في تصريحات له، أنه سيتم شن حملات مكبرة للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 ومن جانبه قال طارق أبو النجا مدير ادارة المجازر في محافظة دمياط، إنه تم التجهيز والانتهاء من استعدادات مجازر محافظة دمياط لاستقبال الأضاحي وهناك تعاون تام لفتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة خلال عيد الأضحى بحيث يتم تلافي الذبح في شوارع المحافظة حفاظا على الأهالي.

مجازر دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط

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