تيار الاستقلال يعلن ترشيح المستشار أحمد الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن تيار الاستقلال خلال اجتماعه الختامي الموسع فى منطقة غرب الدلتا والتى تشمل 3 محافظات وهى البحيرة والإسكندرية ومطروح، عن قراره بترشيح المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس هيئة الشبان العالمية، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه أعلن المهندس إيهاب سلامة مقرر عام هيئة تيار الاستقلال، قرار الهيئات الفرعية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية، وأن هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة على مدار الشهرين الماضيين، وذلك فى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية على تأكيد ترشيح المستشار أحمد الفضالى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.