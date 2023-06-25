كولر: حققنا المطلوب أمام منتخب السويس.. والأهلي الأكثر تسجيلًا للأهداف

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مباراة قوية وصعبة وإنه توقع سيناريو اللقاء أمام منتخب السويس بسبب التكتل الدفاعي، وتحدث مع اللاعبين بين الشوطين، وكان نزول محمد مجدى أفشة من أسباب تحسن الأداء.

وأشار المدير الفني إلى أن رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء خلال التدريبات، وأن أحمد القندوسي ظهر بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك بها.

وقال كولر: “حاولت مع اللاعبين خلال الأيام الماضية التركيز على أهمية اللقاءات والمرحلة الحالية، ونقوم بعملية التدوير بشكل متتال مما يؤثر على أداء الفريق بشكل عام، ومن الوارد عدم التوفيق بالنسبة لأي لاعب”.

وأضاف: “مباريات الكأس المهم خلالها الفوز سواء خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، ولقد حقق الفريق المطلوب من المباراة”.

وأكمل كولر: “نحن أكثر فريق سجل أهدافًا وخلق فرصًا، ونعمل على زيادة ترجمة الفرص إلى أهداف، ونعمل على تطوير الجميع، ولكن ضغط المباريات يؤثر على مسألة التدريبات التخصصية”.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن كل اللاعبين يتطورون بشكل مستمر، وأن الدفع بأي عنصر يكون وفقًا لمعايير محددة.