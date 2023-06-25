البابا تواضروس لوزراء الدفاع والداخلية والأوقاف بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال قداسته في نص البرقية:

السيد الفريق أول محمد أحمد زكي

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها.

كما هنأ قداسة البابا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأرسل برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها:

السيد اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.

وأيضا بعث قداسة البابا برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك.

دمتم في رعاية الله وحفظه.