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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتوزيعها على الأسر غير القادرة

تضامن المنوفية تستعد لعيد الأضحى بـ332 رأس ماشية و11 طن لحوم

الأضحىة
الأضحىة

كشف إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، عن خطة المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكليفات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحسن التعامل مع الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم المطلوب.


وأوضح إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من خطة استعدادات المديرية لعيد الأضحى المبارك، والتي شملت خطة استهداف الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، وكذلك أبناء مؤسسات الرعاية من دور كريمي النسب، ورعاية الأحداث بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية.


وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية على أنه جرى تخصيص 232 رأس ماشية و11 طن لحوم إطعام، كما تم تخصيص مبلغ مليون و200 ألف جنيه، مساعدة للأسر منها 210 ألف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى  استكمال معارض الملابس المجانية وتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس.  

 

وكانت مديرية التضامن قد رفعت درجة الاستعداد بالإدارات الاجتماعية لتعظيم المساعدات العينية والمالية للأسر لإدخال البهجة عليهم في العيد كما تم توجيه كافة مؤسسات الرعاية بالعمل علي إدخال البهجة علي الأبناء ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وأضاف مدير المديرية أنه تم تخصيص مبلغ 277 ألف جنيه من الوزارة كعيدية للأبناء منها ألف جنيه للأبناء أقل من 18 عاما بحسابه البريدي و 2000جنيه للابن أكثر من 18 عاما.

وأوضح مدير المديرية أن هناك تعاون مع كافة  الأجهزة التنفيذية بفتح كافة المتنزهات، لاستقبال أبناء مؤسسات الرعاية، ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وكذلك تنظيم الرحلات لهم.

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