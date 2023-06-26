طالبة عن «حياة كريمة»: أعادت تأهيل منزلنا.. وملأت قلوبنا بالفرحة

قامت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بترميم المنازل داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، كما تمكنت من توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي للمنازل، وذلك للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير حياة هادئة للطلاب والطالبات داخل تلك القرى ليستطعون متابعة دروسهم والمذاكرة في منزل يليق بهم ويوفر لهم الهدوء.

أعادت تأهيل منزلنا.. وملأت قلوبنا بالفرحة

أسماء سمير، طالبة بإحدى مدارس الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، شعبة أدبى، عانت كثيرًا منذ بدء السنة الدراسية بسبب تهالك منزلها، الأمر الذي جعلها لا تستطع متابعة دروسها و المذاكرة وتمنت فقط أن تنتهي تلك الأزمة لتستطع متابعة دروسها، وأثناء جلوسها داخل منزلها المتهالك أتت المبادرة الرئاسية«حياة كريمة» وحققت لها حلمها من خلال ترميم منزلها.

وقالت «أسماء» لـ«الدستور» إن مبادرة «حياة كريمة» طورت جميع المنازل المتهالكةداخل القرية، وساعدت جميع سكان قريتها عبر تطوير جميع المرافق ورصف الطرق وتطوير شبكتى الصرف الصحى ومياه الشرب، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى، وتشجير بعض الشوارع الرئيسية، في القرية، وذلك جعل القرية مليئة بالأمل والطاقة الإيجابية، والجميع يرى الإنجازات فى كل شبر من البلدة.

وأضافت أنها تشعر بالرضا والراحة النفسية لأنها تدرك أن الدولة تحرص على تحقيق مصالح الشعب، وذكرت أن منزل أسرتها أصبح مناسبًا للحياة والمذاكرة بعدما أنتشر الهدوء بداخله بعد ترميمه، وأوضحت أن المبادرة وفرت لها أدوات دراسية وقدمت لها النصائح الضرورية للمذاكرة، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها ولجميع السكان الخدمات الأساسية، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة السكان معلقة «المبادرة أسهمت فى إدخال الفرحة لقلوبنا، وأتمنى أن ألتحق بكلية التجارة، وأن أتطوع للعمل ضمن فريق حياة كريمة».